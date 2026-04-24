Faenza piange Carlo Giuliani | 60 anni di storia tra luce e verità

A Faenza si piange la scomparsa di Carlo Giuliani, fotografo che ha vissuto e lavorato nella città per più di quarant’anni. La sua morte, avvenuta mercoledì scorso, ha suscitato grande dolore tra amici e colleghi. Giuliani aveva dedicato gran parte della sua vita a documentare la storia locale attraverso le sue immagini, lasciando un segno duraturo nel panorama fotografico e culturale di Faenza.

? Cosa sapere Scomparsa a Faenza del fotografo Carlo Giuliani avvenuta mercoledì scorso.. Il professionista ha documentato la storia della città per oltre quarant'anni.. La comunità di Faenza si è svegliata con il peso di una perdita silenziosa ma profonda dopo la scomparsa improvvisa, avvenuta mercoledì scorso, di Carlo Giuliani, fotografo che per oltre quarant’anni ha custodito l’identità visiva della città. L’uomo, nato nel 1946, non è stato solo un professionista dell’immagine, ma un testimone oculare del mutamento sociale e tecnologico del territorio. La sua vita professionale ha affondato le radici nel 1962, quando iniziò a lavorare nello studio fondato da suo padre, il quale aveva aperto l’attività nel 1939 dopo un lungo periodo di apprendistato presso la bottega Cattani.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Faenza piange Carlo Giuliani: 60 anni di storia tra luce e verità Notizie correlate Bitonto piange Silvana Dimundo, comandante della Polizia Locale: aveva 60 anniBitonto piange la comandante della Polizia Locale, Silvana Dimundo, scomparsa a 60 anni dopo aver lottato contro una grave malattia. Vincenzo Canzanella: 60 anni di costumi al San CarloLa città di Napoli ha subito una perdita irreparabile con la scomparsa di Vincenzo Canzanella, maestro costumista che ha dedicato oltre sessant'anni...