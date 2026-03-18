LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA | il gruppo controlla i fuggitivi Vantaggio poco sopra il minuto

Nel corso della gara Milano-Torino, il gruppo ha mantenuto il controllo dei fuggitivi, con il vantaggio che si aggira poco sopra il minuto. Alle 13.54, si è annunciato un aggiornamento sulla situazione, mentre gli spettatori seguono con attenzione come si svilupperà il finale della corsa. La corsa è ancora in corso e le dinamiche tra i corridori sono in evoluzione.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.54: Andiamo a rivedere come sarà il finale di questa Milano-Torino. Il gruppo, dopo San Mauro Torinese, costeggia il Po in Corso Casale per arrivare una prima volta alla basilica di Superga, ma devia 600 m prima dell’arrivo. Si scende poi verso Rivodora con una discesa impegnativa che riporta a San Mauro. Il finale di gara propone il ritorno verso Superga, salita di 4,9 chilometri al 9,1% di pendenza media, una punta al 14% e lunghi tratti al 10%. A 600 metri dall’arrivo la svolta a U verso sinistra introduce una rampa all’8.2%. 13.50: Intanto mancano meno di cento chilometri al traguardo di Superga. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Milano-Torino 2026 in DIRETTA: il gruppo controlla i fuggitivi. Vantaggio poco sopra il minuto Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla i quattro fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 15. LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: il gruppo controlla l’azione dei due fuggitiviCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. Una raccolta di contenuti su LIVE Milano Torino 2026 in DIRETTA il... Temi più discussi: Milano-Torino 2026: percorso, favoriti e diretta TV; Dove vedere in tv la Milano-Torino 2026: programma, orari, streaming; Per la quarta volta la Milano-Torino parte da Rho: appuntamento il 18 marzo 2026; Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoriti. Milano-Torino 2026 oggi in TV, il percorso e dove vederla in diretta e streaming: i favoritiLa Milano-Torino edizione 107 si corre oggi, mercoledì 18 marzo con il via fissato alle 11.55. Diretta in chiaro e visibile a tutti su Rai SportHD e su RaiPlay. Leggi le notizie prima degli altri. Por ... fanpage.it Ciclismo, Milano Torino 2026: percorso e orari della classica più antica del mondoLeggi su Sky TG24 l'articolo Ciclismo, Milano Torino 2026: percorso e orari della classica più antica del mondo ... tg24.sky.it La Milano-Torino esiste da 150 anni, si tiene oggi da Rho a Superga e fatica a trovare la sua strada - facebook.com facebook La Milano-Torino esiste da 150 anni, si tiene oggi da Rho a Superga e fatica a trovare la sua strada x.com