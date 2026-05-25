Centrodestra | La sinistra guarda indietro per non vedere lo scempio che ha fatto di Piacenza

Il centrodestra accusa la sinistra di aver trascurato Piacenza e di non aver affrontato i problemi della città. Nel frattempo, sono stati ottenuti più di 90 milioni di euro per vari progetti e opere, tra cui l’ex Acna, che stanno ora iniziando a essere inaugurati. È inoltre stato definito il progetto per il nuovo ospedale nell’area 6, con il sostegno della Regione Emilia-Romagna, che avrebbe coperto l’intera spesa.

«Abbiamo ottenuto oltre 90 milioni di finanziamenti per progetti ed opere che ora si stanno pian piano inaugurando, a partire dall’ex Acna; abbiamo definito l’area 6 per la realizzazione del nuovo ospedale con il plauso della Regione Emilia-Romagna che lo avrebbe finanziato in toto invece di. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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