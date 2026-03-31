ilaria salis ecco che fine ha fatto la banda degli estremisti di sinistra

Tra i membri della banda degli estremisti di sinistra coinvolti in violenze in Europa, tutti sono stati condannati o arrestati, tranne Ilaria Salis. L’europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana non è mai stata coinvolta in procedimenti giudiziari relativi a queste vicende. Le autorità non hanno emesso provvedimenti nei suoi confronti e la sua posizione rimane inattiva rispetto alle azioni degli altri componenti del gruppo.

Tutti tranne Ilaria Salis. I compagni dell'europarlamentare di Alleanza Verdi e Sinistra italiana sono stati tutti condannati o arrestati per le violenze in Europa, tutti tranne lei appunto. Sabato mattina la militante rossa ha subito un controllo da parte delle forze di polizia della Capitale. Controllo riconducibile a un filone che origina da indagini tedesche. Tutto nasce da un alert giunto all’Italia in quanto Paese dell’area Schengen e scaturito dal fatto che la Germania avrebbe inserito Salis nella lista dei soggetti sospettati. Era infatti il febbraio dei 2023 quando, in occasione della "Giornata dell’Onore", si sono verificati pestaggi contro militanti di estrema destra da parte di attivisti di estrema sinistra. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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