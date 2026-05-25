Centro ‘Dopo di noi’ all’ex Ctp | è la svolta

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il centro ‘Dopo di noi’ all’ex Ctp sta per essere completato entro il 30 giugno, rispettando i tempi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza. I lavori rappresentano un intervento importante per il progetto, che mira a creare servizi dedicati alle persone con disabilità. La conclusione delle opere è confermata e fa parte di un piano più ampio di interventi pubblici finanziati con fondi europei.

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Confermo la rilevanza strategica di questo intervento, la conclusione dei lavori è prevista attualmente per il 30 giugno in linea con tutte le opere legate al Pnrr. Saranno realizzati 3 appartamenti con 4 posti ciascuno, spazi multifunzionali ma non sarà una struttura residenziale convenzionale. In questi mesi abbiamo approfondito diversi modelli gestionali, si è svolto un confronto con esperti, terzo settore a Asl Nord ovest. Andremo verso una coprogettazione per il concreto funzionamento della struttura. Il nostro intento è quello di partire nella seconda metà del 2026 con la manifestazione interesse e il percorso secondo la legge 1172017 del. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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