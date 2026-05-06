dopo di noi straface guida la svolta in calabria

L’assessora Pasqualina Straface ha avviato una nuova fase nel percorso del Dopo di noi in Calabria, puntando a risparmiare risorse e a rafforzare i territori. La sua azione si concentra anche sulla tutela dei diritti delle persone con disabilità grave, con un intervento che mira a migliorare i servizi e le opportunità disponibili. Nella regione si assiste a un cambiamento che coinvolge diversi aspetti delle politiche sociali.

Nel percorso del Dopo di noi, l’assessora Pasqualina Straface imprime un cambio di passo che salva risorse, rafforza i territori e rimette al centro i diritti delle persone con disabilità grave.. Nel percorso complesso e delicato del Dopo di noi, la Regione Calabria compie un passo decisivo: trasformare un fondo a rischio in un’occasione concreta di tutela dei diritti. L’assessora alle Politiche Sociali, Pasqualina Straface, ha guidato un lavoro istituzionale che ha permesso di mantenere sul territorio risorse che rischiavano di essere restituite, restituendo così prospettiva, continuità e dignità alle persone con disabilità grave. Grazie a un’interlocuzione serrata con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Calabria ha ottenuto l’autorizzazione a riprogrammare i fondi non utilizzati delle annualità 2016, 2017 e 2018.🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

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