Sicurezza in centro Cesena Siamo Noi | Rissa tra bande punto di svolta serve responsabilità

Sabato sera in Piazza della Libertà, a Cesena, si è rischiata una rissa tra gruppi di giovani, ma l’intervento rapido delle forze dell’ordine ha impedito che la situazione sfuggisse di mano. La scena, che poteva finire in violenza, ha suscitato preoccupazione tra i residenti e le autorità locali, che hanno commentato l’episodio sottolineando la necessità di maggiore responsabilità tra i giovani e più attenzione da parte delle istituzioni per garantire la sicurezza nel centro cittadino.

Poteva trasformarsi in una serata di sangue quella di sabato scorso in Piazza della Libertà, dove solo il tempestivo intervento delle forze dell'ordine ha evitato che una sfida tra giovanissimi degenerasse in una vera e propria rissa armata. Decine di ragazzi, molti dei quali minorenni, si erano.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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