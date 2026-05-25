Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 82 annunci di lavoro e 227 figure ricercate

BRINDISI - Il 20esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 82 annunci attivi, per un totale di 227 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

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