Centri per l’impiego di Brindisi e provincia | 82 annunci di lavoro e 227 figure ricercate
Il report settimanale dell’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia segnala 82 annunci di lavoro attivi, che offrono complessivamente 227 posti in vari settori. La lista include posizioni per diverse figure professionali e competenze, con un mercato del lavoro ancora molto articolato. I centri per l’impiego della provincia continuano a ricevere richieste di personale, mantenendo un’offerta di opportunità significativa per chi cerca occupazione.
BRINDISI - Il 20esimo report settimanale, elaborato dall’Ambito di Brindisi di Arpal Puglia, attesta anche questa settimana un panorama ricco e variegato per chi è in cerca di occupazione: 82 annunci attivi, per un totale di 227 posti di lavoro nei diversi settori produttivi del territorio.A. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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