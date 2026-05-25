Centri antiviolenza | Chiederemo maggiore coinvolgimento

Da lanazione.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un rappresentante dei centri antiviolenza ha annunciato che chiederà un maggiore coinvolgimento nelle politiche contro la violenza di genere. Ha sottolineato che, in temi così delicati, è fondamentale mantenere serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sulla questione. Nessun dettaglio su modalità o tempistiche specifiche è stato fornito.

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"Quando si affrontano argomenti delicati come la violenza di genere occorrono serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità. Oggi chi subisce violenza, pur essendo vittima, è spesso costretto ad affrontare un percorso difficile, dovendo dimostrare la propria mancanza di consenso". E’ quanto dice Riccardo D’Ambra (nella foto) che parla a nome del gruppo consiliare di Forza Italia Follonica per commentare la polemica nata intorno alla frase pronunciata da una consigliera di maggioranza sui centri violenza. "Per quanto riguarda i centri antiviolenza – prosegue D’Ambra – ritengo che non debbano esistere distinzioni politiche tra le varie associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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