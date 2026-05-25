Un rappresentante dei centri antiviolenza ha annunciato che chiederà un maggiore coinvolgimento nelle politiche contro la violenza di genere. Ha sottolineato che, in temi così delicati, è fondamentale mantenere serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità. La richiesta arriva in un momento di crescente attenzione pubblica sulla questione. Nessun dettaglio su modalità o tempistiche specifiche è stato fornito.

"Quando si affrontano argomenti delicati come la violenza di genere occorrono serietà, rispetto istituzionale e senso di responsabilità. Oggi chi subisce violenza, pur essendo vittima, è spesso costretto ad affrontare un percorso difficile, dovendo dimostrare la propria mancanza di consenso". E’ quanto dice Riccardo D’Ambra (nella foto) che parla a nome del gruppo consiliare di Forza Italia Follonica per commentare la polemica nata intorno alla frase pronunciata da una consigliera di maggioranza sui centri violenza. "Per quanto riguarda i centri antiviolenza – prosegue D’Ambra – ritengo che non debbano esistere distinzioni politiche tra le varie associazioni. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centri antiviolenza: "Chiederemo maggiore coinvolgimento"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Centri antiviolenza, FdI: "Indignazione parziale"Il partito di maggioranza ha commentato la posizione dell’opposizione riguardo ai centri antiviolenza, definendola “indignazione parziale”.

A Castel Maggiore un presidio antiviolenza per Adriana MazzantiA un mese dal femminicidio avvenuto a Castel Maggiore, le associazioni che fanno parte dello Spazio Nausicaa hanno organizzato un presidio in piazza...

Si parla di: Centri antiviolenza: Chiederemo maggiore coinvolgimento.

Ogni giorno 64 donne subiscono violenza in casa, i centri antiviolenza: Siamo luoghi sicuri, ma abbiamo bisogno di più fondi per aiutare tutteIn Italia i centri antiviolenza sono 404 in totale. ARoma sono 15, distribuiti su tutto il territorio, e si occupano di offrire supporto psicologico, legale e lavorativo a chi esce da situazioni di ... leggo.it

I centri antiviolenza invocano più tutelaLa notizia dell’arresto per atti persecutori di Giuseppe Di Mauro, 64 anni, stalker e assassino di Santa Scorese tornato dopo 32 anni a molestare Rosa Maria Scorese, 59 anni, sorella maggiore della ... lagazzettadelmezzogiorno.it