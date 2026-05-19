A un mese dal femminicidio avvenuto a Castel Maggiore, le associazioni che fanno parte dello Spazio Nausicaa hanno organizzato un presidio in piazza per sensibilizzare sulla violenza di genere. L'iniziativa mira a ricordare la vittima e a richiamare l’attenzione sulla necessità di contrastare i fenomeni di violenza contro le donne. L’evento si svolgerà in un contesto pubblico, coinvolgendo la comunità locale. Nessuna altra informazione è stata comunicata riguardo a orari o modalità di partecipazione.

A un mese dal femminicidio di Castel Maggiore, le associazioni che aderiscono allo Spazio Nausicaa porteranno in piazza un presidio contro la violenza di genere. L’occasione giusta per ricordare Adriana Mazzanti, la 63enne strangolata dal marito, il 73enne Mauro Zaccarini, il quale si è. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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A Castel Maggiore un presidio antiviolenza per Adriana Mazzanti x.com

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