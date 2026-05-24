Un incidente in moto si è verificato a Urbino alle 12.45, provocando la morte di un uomo di 28 anni. La strada statale 73 bis è stata chiusa in entrambe le direzioni per i soccorsi. I soccorsi sono stati chiamati dal padre della vittima. La riapertura della strada si è verificata successivamente in entrambe le direzioni.

URBINO Tragico schianto con la moto: morto un centauro romagnolo di 28 anni. Erano le ore 12.45. Chiusa la strada in entrambe le direzioni. Il sinistro mortale si è verificato sulla strada statale 73 Bis Var di Urbino, al km 2,8 all’altezza di Urbino poi riaperta poco dopo le 16. Anas e forze dell'ordine al lavoro Istituite deviazioni in loco. Sul posto sono presenti le squadre Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione della circolazione e per ripristinare il normale flusso di traffico nel più breve tempo possibile. E' quindi un giovane motociclista quello che ha perso la vita sulla variante di Urbino della statale 73 bis. L'incidente non ha coinvolto altri veicoli. 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Urbino, incidente in moto: morto centauro di 28 anni, riaperta in entrambe le direzioni la Statale 73 bis. I soccorsi chiamati dal padre

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Leggi anche: Urbino, incidente in moto: morto centauro di 28 anni, riaperta in entrambe le direzioni la Statale 73 bis

Leggi anche: Urbino, incidente in moto: morto centauro di 28 anni, chiusa in entrambe le direzioni la Statale 73 bis

Temi più discussi: Incidente sulla Montelabbatese, muore in moto schiantandosi contro un autocarro in manovra: il 46enne era diretto a Urbino; Schianto tra due auto, uno dei conducenti resta incastrato; Incidente a Bocca Trabaria, auto contro moto: centauro soccorso e trasportato in eliambulanzaa in ospedale. Caos viabilità, circolazione...; Motociclista finisce con l'Harley Davidson in una scarpata: paura a Pallino di Urbino.

Urbino - Perde il controllo della moto: morto centauro di 28 anniURBINO – Un drammatico incidente stradale è costato la vita a un motociclista di 28 anni originario della provincia di Rimini. Il giovane ha perso il controllo della sua moto mentre percorreva la vari ... veratv.it

Urbino, incidente in moto: morto centauro di 28 anni, riaperta in entrambe le direzioni la Statale 73 bisURBINO Tragico schianto con la moto: morto un centauro romagnolo di 28 anni. Erano le ore 12.45. Chiusa la strada in entrambe le direzioni. Il ... msn.com