Se non si può dire per chi vota la Chiesa, si può cercare di capire per chi hanno votato i cattolici. A illuminare i molteplici sentieri che li hanno guidati a formarsi un’opinione ci sono state parole, atti e sensibilità esplicite dell’ arcipelago della Chiesa italiana. Certo, i cattolici erano e sono divisi sul referendum. Con il Sì si sono schierati gruppi come il Movimento per la vita e il Family Day, ma anche un cattolico progressista come Stefano Ceccanti e molti altri. Alla guida del Comitato Società civile per il No c’era invece Giovanni Bachelet, figlio di Vittorio, già negli scout e punta del cattolicesimo sociale. Con il No anche le Acli, i Gesuiti e molti esponenti di Azione cattolica. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Come hanno votato i cattolici al referendum e quelle parole di Zuppi (Cei) sulla Costituzione “preziosa eredità” da preservare

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