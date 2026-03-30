Gerusalemme impedito al card Pizzaballa ingresso al Santo Sepolcro Sdegno Cei

Da tv2000.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa non è stato autorizzato ad entrare nel Santo Sepolcro. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni. La Chiesa italiana ha espresso sdegno per quanto accaduto, mentre si segnala che il Papa ha più volte manifestato solidarietà nei confronti dei cristiani del Medio Oriente.

A Gerusalemme è stato impedito al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro. La vicinanza del Papa ai cristiani del Medio Oriente. Lo sdegno della CEI. La mobilitazione politica. Poi in serata le nuove disposizioni da Tel Aviv e poco fa il comunicato del Patriarcato e della custodia. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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