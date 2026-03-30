Gerusalemme impedito al card Pizzaballa ingresso al Santo Sepolcro Sdegno Cei

A Gerusalemme, il cardinale Pizzaballa non è stato autorizzato ad entrare nel Santo Sepolcro. La decisione è stata comunicata senza ulteriori spiegazioni. La Chiesa italiana ha espresso sdegno per quanto accaduto, mentre si segnala che il Papa ha più volte manifestato solidarietà nei confronti dei cristiani del Medio Oriente.

A Gerusalemme è stato impedito al cardinale Pizzaballa l’ingresso al Santo Sepolcro. La vicinanza del Papa ai cristiani del Medio Oriente. Lo sdegno della CEI. La mobilitazione politica. Poi in serata le nuove disposizioni da Tel Aviv e poco fa il comunicato del Patriarcato e della custodia. In collegamento la corrispondente Alessandra Buzzetti RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Gerusalemme, impedito al card. Pizzaballa ingresso al Santo Sepolcro. Sdegno Cei Articoli correlati Gerusalemme, stop al cardinale Pizzaballa: impedito l’ingresso al Santo Sepolcro per la Domenica delle PalmeA Gerusalemme si accende la tensione nel giorno della Domenica delle Palme, uno dei momenti più significativi per la cristianità. Pizzaballa: impedito ingresso al San Sepolcro di GerusalemmeUn fatto grave è avvenuto questa mattina: il cardinale Pizzaballa è stato bloccato dalla polizia israeliana e non ha potuto raggiungere il S. Gerusalemme, impedito al card. Pizzaballa ingresso al Santo Sepolcro. Sdegno Cei Aggiornamenti e contenuti dedicati a Santo Sepolcro Temi più discussi: GERUSALEMME: al Card. Pizzaballa e al Custode Ielpo impedito l'ingresso al Santo Sepolcro; Il card. Pizzaballa impedito di celebrare al Santo Sepolcro; Cardinale Pizzaballa bloccato: Israele nega accesso al Santo Sepolcro per le Palme; Santo Sepolcro, Netanyahu: A Pizzaballa immediato e completo accesso. Gerusalemme, Netanyahu: Accesso immediato per Pizzaballa al Santo SepolcroAl Patriarca latino di Gerusalemme era stato impedito di celebrare la messa nel luogo simbolo della cristianità per motivi di sicurezza ... dire.it La polizia di Israele impedisce al cardinale Pizzaballa di entrare al Santo SepolcroLo rende noto il Patriarcato, 'fermati mentre si recavano privatamente' . Meloni: 'Offesa ai credenti'. Tajani convoca l'ambasciatore (ANSA) ... ansa.it Nel giorno dell’incidente diplomatico al Santo Sepolcro che non ha precedenti e mette in crisi le relazioni tra Israele e il Vaticano, quattro governi europei chiedono a Netanyahu di ritirare il disegno di legge che introduce la pena di morte per i prigionieri palest - facebook.com facebook Esplode la guerra anche sul Santo Sepolcro: il divieto alla preghiera di Pizzaballa e la marcia indietro di Netanyahu: "Pieno accesso al Cardinale". La polemica nella Domenica delle Palme x.com