Nel quartier generale del Partito Democratico di Arezzo si è svolto lo spoglio dei voti. Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco, è passato al secondo turno. Al suo fianco, i rappresentanti del Pd e di altre liste. Ceccarelli ha dichiarato che la maggioranza degli aretini non ha votato per il centro destra. La prima giornata di scrutinio ha evidenziato una situazione di ballottaggio tra i candidati principali.

Nel quartier generale del Partito Democratico di Arezzo è stato atteso oggi il voto dello spoglio. Presente il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli con i reggenti del Pd e di alcune altre liste. Dagli exit poll alle proiezioni e poi dai dati effettivi il dato si è assestato. Ufficializzato il. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Argomenti più discussi: Ceccarelli va al secondo turno e rilancia: La maggioranza degli aretini non ha votato centro destra; Elezioni Arezzo, Comanducci avanti, Ceccarelli a debita distanza. Buon risultato Donati; Risultati elezioni comunali ad Arezzo, verso il ballottaggio tra Comanducci e Ceccarelli; Il gancio di Ceccarelli: Che disastro. Donati: Votò anche Comanducci. E lui: Non possiamo più sbagliare.

COMUNALI | Secondo il primo exit poll della Rai, ad Arezzo è avanti il candidato del centrodestra Marcello Comanducci con una forbice tra il 41,5 e il 45,5%. A seguire il candidato sindaco del centrosinistra Vincenzo Ceccarelli (32-36). #ANSA x.com