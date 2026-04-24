Madrid Sinner vince con Bonzi e va al secondo turno | partita difficile e in rimonta

Da cdn.ilfaroonline.it 24 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Madrid, nel secondo turno del torneo Masters 1000, Jannik Sinner ha sconfitto Benjamin Bonzi in una partita che si è rivelata complessa, con il tennista italiano che è riuscito a vincere in rimonta. La sfida si è svolta venerdì 24 aprile e ha visto Sinner superare l’avversario francese in due set, portando a casa un risultato positivo al suo debutto nel torneo.

Madrid, 24 aprile 2026 – Esordio vincente per Jannik Sinner a Madrid. Oggi, venerdì 24 aprile, il tennista azzurro ha battuto il francese Benjamin Bonzi nel secondo turno del Masters 1000 spagnolo. Sinner si è imposto in tre set con il punteggio di 6-7 (6-8), 6-1, 6-4 in due ore e 22 minuti di gioco. Partita più complicata del previsto per Sinner, che non è riuscito a esprimere il suo gioco, anche a causa delle condizioni piuttosto probanti, soprattutto nel primo set. Tanti errori con il rovescio e ben cinque palle break sprecate permettono a Bonzi prima di portare il parziale al tie break e poi di vincere il set 7-6. La reazione di Sinner è veemente, con Bonzi che accusa anche problemi fisici alla schiena, e vale il 6-1 con cui si chiude un secondo set senza storia.🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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