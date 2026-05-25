Ceccarelli Pd | Destra sotto il 50% Al ballottaggio sarà un' altra partita

Le liste di area alternativa al centrodestra ad Arezzo hanno superato il 50% dei voti complessivi. Il candidato del centrosinistra ha commentato che, con questa somma, la partita al ballottaggio sarà diversa rispetto al primo turno. Attualmente, il candidato del centrodestra ha ottenuto il 43,8%, mentre quello del centrosinistra si ferma al 32%, con un vantaggio di oltre 11 punti.

La somma delle liste elettorali alternative al centrodestra aretino supera il 50% dei consensi. Vincenzo Ceccarelli, candidato sindaco ad Arezzo per il centrosinistra, parte da qui per lanciare la rincorsa a Marcello Comanducci, del centrodestra e più avanti di oltre 11 punti (43,8 a 32% quando. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

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Amministrative: Arezzo al ballottaggio. Si sfideranno Comanducci e Ceccarelli

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