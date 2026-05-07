Amministrative ad Avellino Zinzi Lega | Sarà una partita che si giocherà al secondo turno Festa arriverà al ballottaggio

Alle prossime elezioni amministrative ad Avellino, il candidato sostenuto dalla Lega, Gianluca Festa, si prevede di arrivare al ballottaggio. Il rappresentante del partito, Zinzi, ha affermato che la sfida si giocherà al secondo turno. La lista della Lega, denominata “Liberi e forti”, è stata presentata come supporto ufficiale a Festa. La competizione elettorale si avvicina, con i candidati che si preparano a affrontare le fasi decisive.

“La Lega ha costruito una lista importante, “Liberi e forti”, a sostegno del candidato sindaco Gianluca Festa. Credo che sarà una partita che si giocherà al secondo turno e siamo fiduciosi che il centrodestra si riunirà intorno al nostro candidato al ballottaggio”. Queste le parole di Gianpiero.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Notizie correlate

Amministrative ad Avellino, Picone e Clemente della Lega si candidano a sostegno di Gianluca FestaI dirigenti della Lega Massimo Picone e Clemente Assunta saranno ufficialmente candidati nella lista civica Liberi e Forti, a sostegno del candidato...

Leggi anche: Amministrative ad Avellino, Leonardo Festa si candida al Consiglio comunale

Panoramica sull’argomento

Si parla di: Valditara ad Avellino | nuova sede Lega e debutto di Galasso.

Comunali, il deputato della Lega Zinzi: Noi a sostegno di Festa, centrodestra unito al ballottaggioLe elezioni amministrative sono anche connotate da un dato territoriale importante – spiega il deputato della Lega, Gianpiero Zinzi, a margine dell’incontro che ha visto protagonista il ministro Vald ... irpinianews.it

Avellino – Claudio Petrozzelli in campo con il Pd per le amministrativeClaudio Petrozzelli, 33 anni, è candidato al Consiglio comunale di Avellino nella lista del Partito Democratico. Il suo impegno è centrato su mobilità, giovani, rigenerazione urbana e qualità della v ... irpiniaoggi.it