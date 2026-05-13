Durante il pre partita della finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter, il calciatore Akanji ha commentato le probabilità di successo delle due squadre, affermando che la partita sarà equilibrata con una possibilità del 50 e 50, anche se ha notato che ci sono molti più tifosi della squadra avversaria presenti allo stadio. Ha inoltre aggiunto che si tratterà di una partita diversa rispetto a quella di fine settimana precedente.

di Andrea Greco Akanji a Mediaset presenta nel pre partita la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter. Segui le ultimissime. Akanji a Mediaset analizza la finale di Coppa Italia tra Lazio e Inter nel pre partita. Ecco le sue dichiarazioni sulla gara: PAROLE – « E’ una finale, tutto si può decidere. Dobbiamo essere pronti dal primo all’ultimo minuto. Sicuramente sarà una partita diversa rispetto al weekend, ci sono molti più tifosi per loro. Sarà da 50-50, abbiamo dominato sabato ma loro hanno diversi cambiamenti sulla formazione, vedremo chi la spunterà. L’esperienza può fare la differenza? Lo spero, ma entrambe le squadre hanno giocatori esperti.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Akanji a Mediaset: «Sarà partita da 50 e 50. Ci sono molti più tifosi loro. Sarà una partita diversa rispetto al weekend»

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