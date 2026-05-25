Ceccano cittadini e volontari rigenerano la Villa Comunale

Nel weekend, volontari e cittadini di Ceccano hanno partecipato al Retake Day 2026, una mobilitazione nazionale dedicata alla tutela degli spazi pubblici. In questa occasione, hanno lavorato insieme per rigenerare la Villa Comunale, impegnandosi nella cura condivisa dell’area. L’iniziativa ha visto coinvolti decine di città italiane, con attività di pulizia e riqualificazione. Nessuna informazione è stata fornita sui risultati specifici dell’intervento o sui numeri di partecipanti.

Una giornata di partecipazione civica, rigenerazione urbana e cura condivisa degli spazi pubblici: i volontari di Ceccano hanno preso parte nel weekend al Retake Day 2026, la mobilitazione nazionale promossa da Retake che ha coinvolto decine di città italiane in iniziative dedicate alla tutela. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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