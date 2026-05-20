Retake Day a Ceccano | volontari alla Villa Comunale per riqualificare gli spazi comuni

Sabato 23 maggio 2026, volontari di Retake Ceccano si sono riuniti alla Villa Comunale per partecipare al Retake Day, evento nazionale dedicato alla pulizia e alla riqualificazione degli spazi pubblici. In questa occasione, un gruppo di persone si è impegnato in attività di bonifica e sistemazione dell’area verde, contribuendo alla cura degli ambienti urbani. L’iniziativa ha coinvolto diverse città italiane, tutte impegnate in interventi simili di recupero e valorizzazione dei beni comuni.

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I volontari di Retake Ceccano scendono in campo sabato 23 maggio 2026 per il Retake Day, la giornata nazionale dedicata alla cura dei beni comuni che coinvolge decine di città italiane. L'appuntamento è fissato alle 9.00 presso la Villa Comunale di via San Sebastiano, a Ceccano, per una serie di. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Ceccano, tutto pronto per il Retake Day 2026I volontari di Ceccano saranno tra i protagonisti del Retake Day 2026: sabato 23 maggio cittadini, associazioni e realtà del territorio si... Ceccano, grande partecipazione alla Villa Comunale tra baratto, riuso e cura condivisaUna giornata di comunità, partecipazione e cura del territorio ha animato sabato 9 maggio la Villa Comunale “Principessa di Piemonte” di Ceccano,... Retake Day 2026: a Ceccano volontari in azione per la rinascita della Villa Comunale ?Clicca sulla foto per leggere l'articolo x.com Retake Day 2026 a Roma: volontari in azione al parco Pertini di PietralataSabato 23 maggio al parco Sandro Pertini di Pietralata, con Retake Roma protagonista di una giornata di cura del verde e degli spazi urbani ... romatoday.it Retake Day 2026: a Cosenza i cittadini si mobilitano per rigenerare Piazza AmendolaVenerdì 22 maggio l'ondata nazionale del volontariato tocca la città bruzia. Intervento collettivo per il verde pubblico e il decoro urbano. cosenzapost.it