Ceccano grande partecipazione alla Villa Comunale tra baratto riuso e cura condivisa

Sabato 9 maggio, nella Villa Comunale di Ceccano, si è svolta un’iniziativa che ha visto coinvolte molte persone tra cittadini, volontari, famiglie e bambini. L’evento si è concentrato su temi come il riuso, il baratto e la cura condivisa dello spazio pubblico. Durante la giornata, sono state svolte attività di riqualificazione urbana e promozione dell’economia circolare, con l’obiettivo di favorire la partecipazione comunitaria.

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Una giornata di comunità, partecipazione e cura del territorio ha animato sabato 9 maggio la Villa Comunale “Principessa di Piemonte” di Ceccano, dove cittadini, volontari, famiglie e bambini hanno preso parte a un’iniziativa dedicata alla riqualificazione urbana, all’economia circolare e alla.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Ceccano, mercatino del baratto e cura urbanaSabato 9 maggio 2026, a partire dalle ore 9:00, è in programma una mattinata dedicata alla comunità, alla cura urbana e all’economia circolare presso... Frosinone, grande partecipazione alla Villa Comunale per il Coordinamento Pedagogico TerritorialeGrande partecipazione a Frosinone per l’incontro del Coordinamento Pedagogico Territoriale (CPT) del Distretto Sociale B, di cui il capoluogo è... Argomenti più discussi: Ceccano, grande partecipazione alla Villa Comunale tra baratto, riuso e cura condivisa; Frosinone, grande partecipazione alla Villa Comunale per il Coordinamento Pedagogico Territoriale; Ceccano, mercatino del baratto e cura urbana.