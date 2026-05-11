Ceccano grande partecipazione alla Villa Comunale tra baratto riuso e cura condivisa
Sabato 9 maggio, nella Villa Comunale di Ceccano, si è svolta un’iniziativa che ha visto coinvolte molte persone tra cittadini, volontari, famiglie e bambini. L’evento si è concentrato su temi come il riuso, il baratto e la cura condivisa dello spazio pubblico. Durante la giornata, sono state svolte attività di riqualificazione urbana e promozione dell’economia circolare, con l’obiettivo di favorire la partecipazione comunitaria.
Una giornata di comunità, partecipazione e cura del territorio ha animato sabato 9 maggio la Villa Comunale “Principessa di Piemonte” di Ceccano, dove cittadini, volontari, famiglie e bambini hanno preso parte a un’iniziativa dedicata alla riqualificazione urbana, all’economia circolare e alla.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it
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