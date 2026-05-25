C’è stato un grande voto di protesta | l’analisi di Zambuto dopo i primi dati dello scrutinio

Dai primi dati dello scrutinio, si registra un forte voto di protesta che sembra aver favorito un candidato percepito come simbolo di cambiamento. La tendenza indica una preferenza verso chi ha rappresentato la volontà di rinnovamento della città, secondo l’analisi di un esperto. Non sono ancora disponibili dati definitivi, ma la tendenza appare chiara rispetto alle scelte degli elettori.

“Pare che ci sia un grande voto di protesta che si è indirizzato nei confronti di un candidato che ha meglio rappresentato la voglia di cambiamento di questa città”. È il primo commento dell’ex sindaco Marco Zambuto dal comitato elettorale di Luigi Gentile mentre prosegue lo scrutinio delle. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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Voters Protest AIPAC Candidates,Haley Stevens&Jordan Acker atDemocratic Convention in MI THLpresents

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