Si attendono i primi risultati dello scrutinio

Da ravennatoday.it 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Sono in corso le operazioni di scrutinio in provincia di Ravenna, con 87 sezioni da analizzare. In particolare, sono 57 a Faenza e 30 a Cervia. I risultati ufficiali sono attesi a breve.

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Siamo in attesa dei primi risultati ufficiali dello spoglio elettorale. Per il Ravennate sono 87 le sezioni da scrutinare, nel dettaglio 57 per Faenza e 30 per Cervia. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

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