La Galcianese è uscita dalla competizione dopo la lotteria dei rigori. La partita si è conclusa con la vittoria dell’Atletic Sarteano per 4-2, dopo i tempi supplementari senza reti. La sfida si è giocata a Monte San Savino. La squadra di casa non è riuscita a segnare durante i tempi regolamentari e supplementari, perdendo poi ai rigori.

Si è conclusa alla lotteria dei rigori la cavalcata della Galcianese: a Monte San Savino, è stato l’ Atletic Sarteano a prevalere per 4-2, dopo i tempi supplementari chiusisi a reti inviolate. Una gara tesa ed equilibrata, quella andata in scena ieri e valida per il primo turno della fase regionale dei playoff di Seconda Categoria. La compagine di mister Bertini vi era approdata da quarta forza del girone C, dopo aver eliminato da "outsider" sia il Pistoia Nord in semifinale (2-1) che il più quotato San Felice nella finalissima, staccando il pass per il turno successivo. L’impressione è che, con un pizzico di fortuna in più, il gruppo avrebbe potuto avanzare ancora: gli avversari sono stati più lucidi e fortunati dagli undici metri, trovando il biglietto vincente (anche grazie agli errori dal dischetto di Cappelli e Penna per i pratesi). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - C’è lo stop alla lotteria dei rigori . Si ferma la rincorsa Galcianese

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