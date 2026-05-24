La lotteria dei rigori condanna le padovane | Rapallo vola in semifinale

La partita di pallanuoto femminile di serie A1 si è conclusa ai rigori, eliminando le padovane dai playoff. La gara 2 dei quarti di finale si è svolta sabato 23 maggio nella piscina di un centro sportivo, dove Rapallo ha ottenuto la qualificazione alle semifinali. La sfida si è protratta fino alla lotteria dei rigori, che ha premiato la squadra ligure. La squadra padovana ha visto sfumare il sogno di avanzare ulteriormente nel torneo.

Il sogno si è infranto ai rigori. Sabato 23 maggio alla piscina del centro sportivo Plebiscito, è andata in scena gara 2 dei quarti di finale playoff del campionato di pallanuoto femminile di serie A1 femminile. Il Cs Plebiscito Padova è uscito a testa alta al termine di una sfida intensa e ricca. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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