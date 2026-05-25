Un tifoso è stato arrestato dopo aver tentato di entrare con un'arma nel settore ospiti dello stadio durante la partita. La polizia ha fermato l’uomo all’ingresso, trovandogli un coltello nel taschino. Nessuno è rimasto ferito. L’episodio ha provocato un intervento immediato delle forze dell’ordine, che hanno sequestrato l’arma e portato l’arrestato in caserma. La partita si è svolta regolarmente, senza ulteriori incidenti.

“ Quando sei in campo la vita sparisce, i problemi spariscono. Sparisce tutto “, è una celebre frase di Diego Armando Maradona, rimasta impressa nella memoria di molti. Tra questi Vincenzo Italiano: l’attuale allenatore del Bologna diverso tempo fa ha scelto questa storica citazione del D10S come foto profilo sui suoi social. Questa curiosità ha fatto sorridere molti tifosi azzurri, ora che il tecnico è accostato alla panchina del Napoli per sostituire Antonio Conte. Anche in alcune interviste Vincenzo Italiano ha parlato del suo legame con Maradona: “ Sul controllo delle emozioni durante la gara si può e si deve sempre migliorare. Non sono certamente l’unico che vive i novanta minuti in modo assoluto. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - C’è D10S che lega Italiano al Napoli

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