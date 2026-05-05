La vittoria dell’Inter nel campionato 2026 ha portato alla luce le criticità del calcio italiano, con l’attenzione rivolta anche alle prestazioni di altre squadre come Roma e Napoli. La stagione ha evidenziato differenze di rendimento e problemi strutturali che coinvolgono il panorama calcistico nazionale. La conquista del 21° scudetto dei nerazzurri ha suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il campionato si è acceso di polemiche e analisi.

? In Sintesi La conquista del 21° scudetto dell’ Inter ha scoperchiato le profonde contraddizioni del calcio italiano nel 2026. La Lega Serie A ha celebrato i nerazzurri con un tweet dai toni epici, in netto contrasto con la freddezza riservata in passato a Napoli e Milan. A questo si aggiungono le polemiche per le frasi di Sandro Sabatini sui festeggiamenti partenopei e la dura sfuriata di Maurizio Sarri contro la Lega per l’orario del derby di Roma. Questi favoritismi istituzionali stridono con la realtà di un sistema in crisi nera: i diritti TV sono crollati a 900 milioni, l’ Italia ha fallito la qualificazione ai Mondiali 2026 per la terza volta consecutiva, e l’ex designatore Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva.🔗 Leggi su Napolissimo.it

© Napolissimo.it - Lega Serie A, poesia per l’Inter e schiaffi a Roma e Napoli: il calcio italiano racconta un Paese che affonda

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