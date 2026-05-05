Lega Serie A poesia per l’Inter e schiaffi a Roma e Napoli | il calcio italiano racconta un Paese che affonda
La vittoria dell’Inter nel campionato 2026 ha portato alla luce le criticità del calcio italiano, con l’attenzione rivolta anche alle prestazioni di altre squadre come Roma e Napoli. La stagione ha evidenziato differenze di rendimento e problemi strutturali che coinvolgono il panorama calcistico nazionale. La conquista del 21° scudetto dei nerazzurri ha suscitato reazioni diverse tra tifosi e addetti ai lavori, mentre il campionato si è acceso di polemiche e analisi.
? In Sintesi La conquista del 21° scudetto dell’ Inter ha scoperchiato le profonde contraddizioni del calcio italiano nel 2026. La Lega Serie A ha celebrato i nerazzurri con un tweet dai toni epici, in netto contrasto con la freddezza riservata in passato a Napoli e Milan. A questo si aggiungono le polemiche per le frasi di Sandro Sabatini sui festeggiamenti partenopei e la dura sfuriata di Maurizio Sarri contro la Lega per l’orario del derby di Roma. Questi favoritismi istituzionali stridono con la realtà di un sistema in crisi nera: i diritti TV sono crollati a 900 milioni, l’ Italia ha fallito la qualificazione ai Mondiali 2026 per la terza volta consecutiva, e l’ex designatore Gianluca Rocchi è indagato dalla Procura di Milano per frode sportiva.🔗 Leggi su Napolissimo.it
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