CdS – Addio Conte il Maradona prepara la standing ovation | cosa succederà oggi Il Napoli pensa al nuovo allenatore

Oggi si attende un’eventuale standing ovation per l’allenatore che ha guidato il Napoli. I tifosi si preparano a salutare con entusiasmo, mentre la società sta valutando la scelta del nuovo tecnico. Nessuna conferma ufficiale è ancora arrivata sulla possibilità di un ritorno di un ex allenatore. La squadra si concentra sulle prossime partite e sui cambiamenti in panchina.

2026-05-24 09:28:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata dal Corriere dello Sport: Sarò Conte una volta ancora. L’ultima. Un anno e un giorno dopo lo scudetto: dal 23 maggio 2025 al 24 maggio 2026. Sembra ieri, sembra una vita. Napoli-Udinese, la partita che alle 18 chiuderà il campionato regalando al popolo azzurro la passerella finale da campioni d’Italia, sarà un homenaje. Un omaggio all’allenatore che per 91 volte (oggi) ha guidato la squadra con il fuoco nell’anima attraverso l’Italia, l’Europa e l’Arabia Saudita e riempiendo di orgoglio gli occhi della sua gente. Che in due anni ha conquistato il quarto tricolore e la terza Supercoppa italiana di una storia centenaria. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

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