Il Napoli si prepara a chiudere il campionato con la partita contro l’Udinese alle 18 al Maradona. Dopo la sconfitta di ieri, si lavora per individuare il nuovo allenatore. La società ha già avviato incontri con diversi candidati e si attende una decisione nei prossimi giorni. La squadra si sta allenando sotto la guida di un tecnico ad interim in attesa di conoscere il nome del successore.

Oggi Napoli-Udinese, la partita che alle 18 chiuderà il campionato regalando al popolo azzurro l'ultima passerella da campioni d'Italia e l'ultimo omaggio all’allenatore che ha guidato la squadre per due stagioni Era il 23 maggio 2025 e il Napoli diConte stava festeggiando lo scudetto, esattamente un anno e un giorno fa:oggi saràla sua ultima panchina con gli azzurri, al Maradona. Una fine sicuramente non prevedibile, ma che non stupisce poi così tanto, la carriera di Conte ce lo ha sempre dimostrato, Antonio non ama stare a lungo su una panchina, soprattutto se non vede più le condizioni per continuare a vincere. Il 24 maggio è una data ricorrente in casa Napoli: oggi Aurelio De Laurentiis compirà 77 anni. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Conte, ultima al Maradona: il Napoli pensa al nuovo allenatore

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