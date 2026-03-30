Cdp Equity via libera dal Cda all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale

Il Consiglio di amministrazione di Cdp Equity ha dato il via libera all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale. La decisione riguarda la partecipazione all’operazione, annunciata oggi dalla società interessata. La delibera è stata approvata durante la riunione del consiglio di amministrazione del gruppo Cdp.

Il Consiglio di amministrazione di Cdp Equity (Gruppo Cdp) ha approvato la partecipazione all’aumento di capitale di Trevi Finanziaria Industriale Spa, annunciato in data odierna dalla Società. In particolare, si legge in una nota, “Cdp Equity ha deliberato l’assunzione di un impegno a votare favorevolmente in sede di Assemblea Straordinaria di Trevi in merito alla proposta di aumento di capitale, di complessivi 100 milioni di euro, nonché a sottoscrivere la porzione di propria spettanza pari a 21,3 milioni di euro, corrispondente alla partecipazione detenuta ad oggi da Cdp Equity nella Società (21,3%)”. L’operazione sarà soggetta ad alcune condizioni sospensive in linea con le prassi di mercato per operazioni similari. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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