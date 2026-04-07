Cdp Reti via libera al bilancio | l’utile netto sale a 557 mln nel 2025 +3%

Cdp Reti ha approvato il bilancio per l’anno 2025, registrando un utile netto di 557 milioni di euro, con un aumento del 3% rispetto all’anno precedente. L’incremento è attribuibile principalmente ai dividendi di competenza più elevati rispetto al 2024. La società ha concluso il periodo con risultati positivi, confermando una crescita stabile nel suo esercizio finanziario.

Cdp Reti chiude l’esercizio 2025 con un utile netto che si è attestato a 557 milioni di euro, in crescita (+3%) rispetto al 2024, principalmente per effetto dei piùu’ elevati dividendi di competenza. Il totale dell’attivo, pari a 5,5 miliardi di euro, è rappresentato principalmente dalle partecipazioni in Terna, Snam e Italgas (valutate al costo di acquisizione e pari a 5,3 miliardi di euro). Il progetto di Bilancio sarà sottoposto all’approvazione dell’assemblea degli azionisti che sarà convocata per il 19 e il 27 maggio 2026, rispettivamente in prima e in seconda convocazione. Con riferimento al passivo, si segnalano debiti per finanziamenti a lungo termine (inclusa la quota corrente) pari a 1,7 miliardi di euro (1,7 miliardi a fine 2024) e patrimonio netto pari a 3,8 miliardi di euro (3,5 miliardi nel 2024). 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Iren: nel 2025 utile netto a 301 mln (+12%), dividendo in crescita dell'8%Nel 2025 Iren registra un Ebitda che sale di +6% e utile netto +12%, investimenti in aumento del +12% e una proposta di dividendo in crescita del +8%.

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Cdp: pmi e grandi aziende, via libera a nuovi finanziamenti per 2,3 mldIl cda di Cdp ha deliberato operazioni per quasi 2,3 miliardi a favore di imprese, infrastrutture strategiche e cooperazione internazionale. simplybiz.eu

Cdp: approvate operazioni per 2,3 mld per pmi, reti energetiche e cooperazione(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 19 mar - Cassa Depositi e Prestiti delibera operazioni per complessivi 2,3 miliardi di euro a favore di pmi, progetti relativi a reti energetiche e iniziative di ... borsaitaliana.it