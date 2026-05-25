Il Teatro Comunale di Cavriglia ospita ancora una volta la rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune e da Materiali Sonori. La serie di eventi, dedicata a artisti, compagnie e produzioni locali, prosegue nelle ultime settimane, offrendo spettacoli legati al territorio valdarnese. La rassegna si inserisce nel calendario culturale locale, con appuntamenti che coinvolgono diverse compagnie teatrali e artisti della zona.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Prosegue al Teatro Comunale di Cavriglia la rassegna “Primavera a Teatro”, il progetto culturale promosso dal Comune di Cavriglia e da Materiali Sonori che, nel corso delle ultime settimane, ha valorizzato artisti, compagnie e produzioni legate al territorio valdarnese. Un cartellone che ha saputo mettere insieme spettacoli, musica e teatro, confermando il fermento culturale e creativo presente nel territorio. Il penultimo appuntamento della rassegna è in programma venerdì 29 maggio alle 21.30 con “Novecento” di Alessandro Baricco, uno dei monologhi più celebri del teatro contemporaneo italiano. Sul palco salirà Alessandro Corsi in uno spettacolo prodotto dall’Associazione Culturale Paro Paro e diretto da Massi Fruchi, regista e direttore artistico dell’associazione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Cavriglia, il Teatro Comunale ospita “Novecento”

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