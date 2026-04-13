Il teatro comunale di Cavriglia ospiterà sabato 18 aprile alle 21:30 una rappresentazione in prima assoluta intitolata “Vertigini – Anatomia di una bugia”. L’evento fa parte della rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con l’associazione Materiali Sonori. La serata presenta uno spettacolo che, al momento, non è stato replicato in altre sedi o date.

Arezzo, 13 aprile 2026 – La rassegna “Primavera a Teatro”, promossa dal Comune di Cavriglia in collaborazione con Materiali Sonori, si arricchisce di un appuntamento speciale: una prima assoluta che andrà in scena sabato 18 aprile alle ore 21:30 al Teatro Comunale. Si tratta di “Vertigini – Anatomia di una bugia”, spettacolo teatrale scritto da Silvano Alpini, interpretato da Barbara Massini, dallo stesso Alpini e dal pianista Emilio Spera, con la regia di Francesco Marini e la produzione dell’Associazione Culturale Masaccio. Protagonisti dello spettacolo sono due figure di riferimento del panorama teatrale valdarnese e non solo, Silvano Alpini e Barbara Massini, affiancati in questa occasione da Emilio Spera al pianoforte, elemento centrale della costruzione scenica e narrativa.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - “Vertigini – Anatomia di una bugia” in prima assoluta al Teatro Comunale di Cavriglia

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