Banca Annia Padova Women chiusura da applausi | 24esima vittoria di una stagione perfetta

La Banca Annia Padova Women ha concluso la stagione con una vittoria schiacciante sul campo del Don Felice Colleoni, portando a casa il suo 24esimo risultato positivo dell’anno. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, confermando un percorso che ha portato anche alla promozione in Serie A3 e alla vittoria della Coppa Italia di categoria. La stagione si è così chiusa con un successo che ha suggellato un’annata storica.

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