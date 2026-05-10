Banca Annia Padova Women chiusura da applausi | 24esima vittoria di una stagione perfetta
La Banca Annia Padova Women ha concluso la stagione con una vittoria schiacciante sul campo del Don Felice Colleoni, portando a casa il suo 24esimo risultato positivo dell’anno. La partita si è conclusa con un punteggio di 3-0, confermando un percorso che ha portato anche alla promozione in Serie A3 e alla vittoria della Coppa Italia di categoria. La stagione si è così chiusa con un successo che ha suggellato un’annata storica.
La Banca Annia Padova Women chiude la stagione come l’aveva attraversata: vincendo. Sul campo del Don Felice Colleoni arriva il successo numero 24 dell’anno, un netto 3-0 che mette il sigillo su un’annata già resa storica dalla promozione in A3 e dalla vittoria della Coppa Italia di categoria. La.🔗 Leggi su Padovaoggi.it
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