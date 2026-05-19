Il sogno dei Cavalieri | Comunque sia va bene

Durante la partita, i giovani calciatori hanno mostrato una prestazione impressionante, dominando nel primo tempo e chiudendo con un punteggio di 27-7. Nonostante un tentativo di rimonta da parte degli avversari nel secondo tempo, la squadra ha mantenuto una buona difesa. Il risultato finale riflette l'ottima performance della squadra, che ha saputo gestire bene le fasi di gioco e mantenere il vantaggio conquistato nei primi 45 minuti.

Un commento? C’è poco da dire, i ragazzi sono stati semplicemente eccezionali. Nel primo tempo abbiamo dominato chiudendo sul 27-7, poi abbiamo subìto il ritorno degli avversari ma ci siamo difesi bene. Adesso vogliamo continuare a sognare, ma giocando senza pensieri: tutto quel che verrà, sarà un qualcosa in più. Francesco Fusi, responsabile dell’area sportiva dei Cavalieri Union, certifica bene l’entusiasmo. La vittoria a Parma, che ha permesso agli uomini del dt Chiesa di vincere il campionato di serie A2 vale anche un pass per gli spareggi-promozione di serie A1. Già, perchè i Cavalieri erano già certi di disputare il prossimo torneo di... 🔗 Leggi su Lanazione.it

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