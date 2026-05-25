Catanzaro Palazzo Provenzano apre le porte | un tesoro di storia viva

Da ameve.eu 25 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Ieri, durante la ventiseiesima Giornata nazionale delle Dimore storiche, il Palazzo Provenzano-Nicotera a Catanzaro ha aperto le sue porte al pubblico. L’edificio, ricco di storia, è stato visitato da numerosi persone che hanno potuto ammirare le sue stanze e i dettagli architettonici. L’evento ha segnato la sedicesima edizione di questa manifestazione dedicata alla valorizzazione di dimore storiche private.

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Ieri, nell’ambito della ventiseiesima Giornata nazionale delle Dimore storiche, Palazzo Provenzano-Nicotera a Catanzaro ha aperto le sue porte ai visitatori per celebrare la sedicesima edizione di queste giornate dedicate alla condivisione di bellezza e storia privata. L’evento ha permesso a cittadini e appassionati di accedere a un tesoro architettonico che solitamente resta protetto tra le mura di una proprietà privata. Il palazzo si trova in una posizione centrale, all’interno dell’insula a cuneo delimitata dalla chiesa di San Rocco, dalla discesa San Francesco, da Corso Mazzini e dai Gradoni Porta Marina. L’edificio, che risale a un periodo precedente al 1794, fu acquistato in quell’anno dall’avvocato Salvatore Provenzano per la cifra di 130 ducati dalla Cassa Sacra. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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