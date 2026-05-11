Catanzaro- Avellino | l’Anfiteatro di Atripalda apre le porte per la diretta

Domani sera, presso l’Anfiteatro di Atripalda, si svolgerà la diretta della partita tra Catanzaro e Avellino. La città locale ha deciso di aprire le porte all’evento, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione sportiva. L’evento si terrà sotto il cielo della Villa Comunale, con la partecipazione di cittadini e tifosi uniti nel supporto alle due squadre.

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