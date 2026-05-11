Catanzaro- Avellino | l’Anfiteatro di Atripalda apre le porte per la diretta
Domani sera, presso l’Anfiteatro di Atripalda, si svolgerà la diretta della partita tra Catanzaro e Avellino. La città locale ha deciso di aprire le porte all’evento, coinvolgendo la comunità in un momento di condivisione sportiva. L’evento si terrà sotto il cielo della Villa Comunale, con la partecipazione di cittadini e tifosi uniti nel supporto alle due squadre.
Tempo di lettura: < 1 minuto TUTTI UNITI PER IL SOGNO: CATANZARO-AVELLINO ALL’ANFITEATRO! La città di Atripalda scende in campo a supporto dei lupi Domani sera l’emozione dei playoff si vive insieme, sotto il cielo della nostra Villa Comunale. In occasione della decisiva sfida Catanzaro – Avellino, valida per la scalata verso la Serie A, l’Amministrazione Comunale è lieta di invitare tutta la cittadinanza alla proiezione in diretta dell’incontro. Un momento di aggregazione, sport e sana E passione biancoverde. 9 Dove: Anfiteatro della Villa Comunale “Don Giuseppe Diana” 3 Quando: Domani, 12 maggio Inizio gara: ore 21:00 ¿ Le parole dell’Assessore allo Sport L’Assessore Antonio Guancia ha voluto sottolineare l’importanza dell’evento per la comunita: “Vogliamo che l’Anfiteatro diventi il cuore pulsante del tifo atripaldese.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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