Milano 39enne ubriaco investe due sorelle di 75 e 70 anni sulle strisce in via Carnia | una morta grave l' altra - VIDEO

Un uomo di 39 anni, in stato di ebbrezza, ha investito due sorelle di 75 e 70 anni mentre attraversavano sulle strisce pedonali in via Carnia a Milano. Una delle due è deceduta, mentre l'altra si trova in condizioni gravi in ospedale. Dopo l’incidente, l’uomo si è consegnato alle forze dell’ordine. Dai controlli è emerso che aveva un tasso alcolemico quattro volte superiore al limite consentito ed è risultato positivo al drugtest.

L'uomo, Giorgio P., si è costituito alla polizia: aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite ed è risultato positivo al drugtest. È stato arrestato con le accuse di omicidio stradale e omissione di soccorso, aggravate dallo stato di ebbrezza e dall’assunzione di sostanze stupefacenti. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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#Milano 39enne alla guida ubriaco investe sulle strisce due sorelle, di 70 e 75 anni, scappando senza prestare soccorso. Morta una delle due, grave l'altra. L'uomo si è poi costituito alla polizia. Aveva un tasso alcolico superiore di 4 volte rispetto a quello co x.com

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