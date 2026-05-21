A Milano, in via Carnia, si è verificato un incidente stradale che ha causato una vittima e una persona in condizioni critiche. Un uomo, che secondo le prime ricostruzioni era sotto l’effetto di alcol, ha investito due sorelle sulle strisce pedonali e poi è fuggito. La vittima, una delle sorelle, è deceduta, mentre l’altra è rimasta gravemente ferita. L’automobilista si è successivamente costituito e ora si trova sotto arresto con l’accusa di omicidio stradale.

Milano, 21 maggio 2026 – Tragedia a Milano in via Carnia, poco distante dalla fermata della M2 Udine. Il dramma si è consumato nella notte a Milano dove – stando alle prime informazioni – un pirata della strada ha investito due anziane sorelle di 75 e 70 anni che attraversavano sulle strisce pedonali, uccidendone una. L’allarme è scattato alle 21.30 di ieri, mercoledì 20 maggio. Areu (Agenzia Regionale Emergenza Urgenza) della Lombardia ha inviato sul posto due ambulanze e una automedica, accorse in codice rosso. I soccorsi. Le due sorelle sono state soccorse dal personale sanitario e trasportate d’urgenza al Niguarda e al San Raffaele. Le condizioni di una delle due ferite, la donna di 75 anni, sono subito apparse particolarmente critiche. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Milano, ubriaco investe due sorelle sulle strisce e scappa: una è morta, l’altra grave. Pirata si costituisce: arrestato per omicidio stradale

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#Milano 39enne alla guida ubriaco investe sulle strisce due sorelle, di 70 e 75 anni, scappando senza prestare soccorso. Morta una delle due, grave l'altra. L'uomo si è poi costituito alla polizia. Aveva un tasso alcolico superiore di 4 volte rispetto a quello co x.com

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