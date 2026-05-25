Dopo la diffusione di un audio in cui un avvocato si riferisce a giudici considerati corrotti, un altro avvocato ha espresso dubbi sulla sua interpretazione, chiedendosi il motivo di tali affermazioni. L'avvocato ha preso le distanze dalle accuse di corruzione rivolte ai magistrati e ha difeso il collega coinvolto, senza commentare ulteriormente le dichiarazioni registrate. La discussione riguarda un'eventuale intercettazione in cui si parla di comportamento illecito di alcuni giudici.

Liborio Cataliotti si dice contro il suo assistito per le parole intercettate sui magistrati. Andrea Sempio li ha definiti “corrotti”, ma il suo difensore non la pensa allo stesso modo. Esprime la sua stima per Napoleone e Civardi. Polemica in studio a Dentro La Notizia, dove si parla della “vera natura” del nuovo indagato del caso di Garlasco per l’omicidio di Chiara Poggi. Per Carmelo Abbate Sempio non si merita l’avvocato Cataliotti. Cataliotti non la pensa come Sempio “Queste frasi sono state pronunciate in un periodo nel quale io ero ben lungi dall’essere difensore di Andrea Sempio”, spiega Liborio Cataliotti, l’attuale avvocato che insieme ad Angela Taccia segue il nuovo indagato del caso di Garlasco. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Cataliotti difende Andrea Sempio sull'intercettazione sui "magistrati corrotti": "Mi chiedo il perché"

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Le intercettazioni di Andrea Sempio che parla da solo in auto

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