Non è ancora finita la stagione del Casumaro, che affronta oggi pomeriggio (16.30) la Vis Novafeltria nella semifinale degli spareggi regionali per la promozione in Eccellenza. Non è il primo incrocio tra le due squadre, che si sono incontrate già in un’altra semifinale, quella di Coppa, dove ad avere la meglio fu la Vis, poi vincitrice della competizione, col punteggio di 1-0. Il Casumaro ha vinto domenica scorsa i playoff del proprio girone grazie al pokerissimo (2-5) inflitto all’Msp Calcio, vittoria che ha fatto partire il countdown promozione a 28 anni dall’ultimo campionato di Eccellenza. Il salto di categoria, infatti, non è ancora certo, ma lo scorso anno vincere i playoff del girone bastò per lo sbarco in Eccellenza, ed è quello che si augura anche la società rossoblù, dopo una stagione vissuta sempre da protagonista. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Promozione: gara importante in Romagna per scalare posizioni nella graduatoria dei ripescaggi. Casumaro spareggia con la Vis Novafeltria

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Casumaro, sogno più vicino. Ora c’è la Vis NovafeltriaIl Casumaro si avvicina alla promozione in Eccellenza grazie alla vittoria nei playoff del proprio girone, ottenuta lo scorso anno.

Il trionfo nella Coppa Italia di Promozione. A Novafeltria tutti pazzi per la Vis: "Vittoria del cuore»Novafeltria ha celebrato la vittoria della squadra locale nella finale di Coppa Italia di Promozione.

Casumaro, sogno più vicino. Ora c’è la Vis NovafeltriaEditoriale Nazionale ha integrato apposito componente software (tracciatore di terza parte c.d. SDK Testo) al fine della rilevazione audience da parte di Audicom S.r.l. e, quindi, per analizzare la fr ... ilrestodelcarlino.it

Promozione. La Vis Novafeltria gioca d’anticipo sul campo del RoncofreddoSabato in campo per la Vis Novafeltria che oggi anticipa la gara della 27esima giornata. La squadra della Valmarecchia questo pomeriggio sarà impegnata contro il Roncofreddo lontano da casa. Una gara ... ilrestodelcarlino.it