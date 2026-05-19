Casumaro sogno più vicino Ora c’è la Vis Novafeltria

Il Casumaro si avvicina alla promozione in Eccellenza grazie alla vittoria nei playoff del proprio girone, ottenuta lo scorso anno. La squadra, che ha già vissuto un passaggio simile circa 28 anni fa, spera di ripetere quella conquista, anche se in società preferiscono mantenere un tono cauto e non fare previsioni ufficiali. La squadra attuale, chiamata dai tifosi ‘lumache atomiche’, punta a raggiungere l’obiettivo, mentre i supporter attendono con fiducia le prossime sfide.

Lo scorso anno vincere i playoff del proprio girone era bastato per essere promossi in Eccellenza. Il Casumaro spera sia così anche stavolta ed in società, nonostante non ci si sbilanci troppo, la sensazione è che 28 anni dopo le ‘lumache atomiche’ possano farcela. Il successo nella finale contro l’Msp ha aperto orizzonti interessanti, nonostante da regolamento il cammino debba proseguire con altri due spareggi regionali, da giocare in gara secca a partire da domenica prossima coi riminesi della Vis Novafeltria. Ma si può dire che i rossoblù siano con un piede già nella categoria superiore. Ne è convinto il direttore sportivo Marani, ma si aspettano indicazioni dal Crer nelle prossime settimane, sempre che il Casumaro non prosegua ulteriormente il proprio cammino e scali altre posizioni nella graduatoria dei ripescaggi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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