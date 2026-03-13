Lerici Sub | arte e mare si incontrano nel nuovo laboratorio

Sabato 14 marzo alle 11, la sede della Lerici Sub in Calata Mazzini ospita un incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’artista Federica Mambrini e del suo percorso di residenza creativa. L’evento è aperto al pubblico e si svolge nel contesto di un laboratorio che unisce arte e mare. La presentazione si concentra sull’attività dell’artista e sul progetto di residenza.

Sabato 14 marzo, alle ore 11.00, la sede della Lerici Sub in Calata Mazzini ospiterà l’incontro pubblico dedicato alla presentazione dell’artista Federica Mambrini e del suo percorso di residenza creativa. L’iniziativa si inserisce nel progetto Aktè – Laboratorio del Mare, un programma che utilizza la fotografia per approfondire il legame tra comunità locale e ambiente marino nel Golfo dei Poeti. L’evento non sarà una semplice esposizione, ma l’avvio di un laboratorio aperto al pubblico che durerà tre settimane, offrendo uno spazio fisico dove i cittadini potranno confrontarsi con la ricerca artistica. La presenza di Mambrini nella storica struttura subacquea segna un punto di svolta nel modo in cui l’arte viene concepita a Lerici: non più come oggetto da guardare, ma come strumento di dialogo attivo con il territorio. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Lerici Sub: arte e mare si incontrano nel nuovo laboratorio Articoli correlati Arte e fotografia contemporanea incontrano l’alta ristorazione nel cuore di NapoliFinarte e Caracciolo Hospitality Group presentano un nuovo progetto espositivo che segna l’evoluzione della loro collaborazione, estendendo il... Due icone dell’arte contemporanea si incontrano all’ombra del VesuvioQuando l’arte attraversa decenni, stili e continenti per convergere in un unico luogo, accade qualcosa di straordinario. Approfondimenti e contenuti su Lerici Sub arte e mare si incontrano... Temi più discussi: Aktè: a Lerici l’artista Federica Mambrini apre il laboratorio alla comunità; Federica Mambrini in residenza artistica, nella sede della Lerici Sub un laboratorio aperto al pubblico; Aktè, dove l’onda incontra la terra: un laboratorio d’arte per raccontare il mare; Lerici, indetta la seduta pubblica per l’assegnazione dei gavitelli della catenaria comunale. Federica Mambrini in residenza artistica, nella sede della Lerici Sub un laboratorio aperto al pubblicoFederica Mambrini in residenza artistica, nella sede della Lerici Sub un laboratorio aperto al pubblico ... msn.com Lerici Sub rischio chiusura Siamo messi alle corde dal canone demanialeIl presidente Francesco Spina: Si è passati dai 500 iniziali agli attuali 2500. Il sodalizio si occupa da anni di ripulire il fondo del mare dai rifiuti abbandonati. Un’associazione preziosa per il ... lanazione.it