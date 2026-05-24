Narni inaugurato l' Atelier del Faro | laboratorio artistico gestito dagli ospiti del centro
A Narni è stato inaugurato l’Atelier del Centro Diurno “Il Faro”, un nuovo spazio espositivo aperto alla comunità. Il laboratorio artistico è gestito dagli ospiti del centro e mira a valorizzare il lavoro, la creatività e le competenze delle persone che frequentano la struttura. La struttura si trova nel centro cittadino e si rivolge sia ai residenti sia ai visitatori. L’apertura è stata seguita da un evento pubblico con la partecipazione di rappresentanti locali.
È stato inaugurato a Narni il nuovo Atelier del Centro Diurno “Il Faro”, uno spazio espositivo aperto alla comunità nato per valorizzare il lavoro, la creatività e le competenze delle persone che ogni giorno vivono il centro. L’Atelier rappresenta un ulteriore passo nel percorso che il Centro “Il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
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