Narni inaugurato l' Atelier del Faro | laboratorio artistico gestito dagli ospiti del centro

Notizia in breve

A Narni è stato inaugurato l’Atelier del Centro Diurno “Il Faro”, un nuovo spazio espositivo aperto alla comunità. Il laboratorio artistico è gestito dagli ospiti del centro e mira a valorizzare il lavoro, la creatività e le competenze delle persone che frequentano la struttura. La struttura si trova nel centro cittadino e si rivolge sia ai residenti sia ai visitatori. L’apertura è stata seguita da un evento pubblico con la partecipazione di rappresentanti locali.