Il Galluzzo ha battuto 1-0 la Castelnuovese a Pontassieve, interrompendo ai quarti di finale regionale la corsa playoff della squadra. La partita si è conclusa con il gol decisivo nel primo tempo. La squadra di casa ha mantenuto il vantaggio fino al fischio finale. La Castelnuovese ha concluso così la sua avventura nel torneo di Prima Categoria.

Arezzo, 25 maggio 2026 – Si interrompe ai quarti di finale regionali il cammino playoff della Castelnuovese nel campionato di Prima Categoria. Sul campo neutro di Pontassieve, gli amaranto allenati da mister Sereni sono stati superati di misura dall’Audace Galluzzo, che si è imposto per 1-0 al termine di una gara equilibrata e combattuta. A decidere l’incontro è stata la rete realizzata da Di Biasi al 22’ della ripresa, episodio che ha spezzato l’equilibrio del match e indirizzato la qualificazione in favore della formazione fiorentina. La Castelnuovese, però, esce dal confronto con più di un rimpianto. Gli amaranto hanno infatti costruito... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Castelnuovese, si ferma ai quarti la corsa playoff: il Galluzzo passa 1-0 a Pontassieve

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