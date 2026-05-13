Scandone la sfida ai quarti playoff passa da Cagliari | intensità e talento in campo
I quarti di finale dei playoff mettono di fronte la squadra di casa e l'Esperia Cagliari, che i biancoverdi hanno già affrontato due volte durante la regular season, venendo sconfitti in entrambe le occasioni. La sfida si svolgerà in trasferta, con i giocatori che si preparano a confrontarsi in una gara che si preannuncia molto combattuta. La qualificazione alle semifinali dipenderà dall’esito di questa partita.
Nei quarti di finale playoff i biancoverdi incroceranno l’Esperia Cagliari, squadra affrontata due volte nel corso della regular season e superata in entrambe le occasioni dagli uomini di coach Ciro Dell’Imperio.I playoff, però, rappresentano un campionato a parte e la serie contro i sardi si.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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