Il comico Massimo Bagnato è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti della ex compagna

Da vanityfair.it 29 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un comico è stato arrestato con l’accusa di stalking nei confronti dell’ex compagna. La donna ha chiamato le forze dell’ordine riferendo di averlo incontrato mentre tornava nel suo appartamento. La vicenda si è svolta nel corso delle ultime ore, portando all’arresto dell’uomo. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’intervento.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto, Massimo Bagnato si trovava ancora lì. Secondo le ricostruzioni, sarebbe stato molto agitato e avrebbe iniziato a inveire nei confronti dei carabinieri e della donna «in maniera minacciosa». È stato fermato. Alla base della vicenda ci sarebbe la fine della relazione tra i due, che era durata circa dieci anni. Secondo l’accusa, dopo la rottura il comico avrebbe continuato a cercare un contatto con la ex compagna, presentandosi nei luoghi che lei frequentava abitualmente e tentando in più occasioni di parlarle. Una situazione che avrebbe causato nella donna uno stato di ansia crescente, al punto da spingerla a denunciarlo e a cambiare alcune delle sue abitudini quotidiane.🔗 Leggi su Vanityfair.it

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Notizia assurda, Massimo Bagnato di Zelig è stato arrestato con un’accusa gravissima: ecco i fatti

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