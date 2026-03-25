Taranto accusa | estorsione e maltrattamenti nei confronti del padre arrestato 52enne Carabinieri

Nella tarda serata del 24 marzo 2026, a Taranto, un uomo di 52 anni è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di aver commesso estorsioni e maltrattamenti nei confronti del padre. L’operazione è stata condotta dai militari, che hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dall’autorità giudiziaria. La vicenda riguarda presunti comportamenti vessatori e richieste di denaro nei confronti del genitore.

Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nella tarda serata del 24 marzo 2026, a Taranto, i Carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia sono intervenuti con prontezza ed efficacia a tutela di una vittima vulnerabile, dando concreta attuazione alle misure previste dal cosiddetto “Codice Rosso”. L’operazione ha portato all’arresto in flagranza di un 52enne del posto, presunto responsabile dei reati di estorsione e maltrattamenti in famiglia nei confronti dell’anziano padre convivente. L’intervento è scaturito da una richiesta di aiuto pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112 da parte della vittima, che, impaurita, aveva deciso di non consentire l’accesso in casa al figlio. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

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