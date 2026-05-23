IMU 2026 | nuove regole per il calcolo e aliquote più uniformi

? Punti chiave Come cambieranno le aliquote per chi possiede una seconda casa?. Chi può ottenere l'esenzione totale grazie alle nuove norme AIRE?. Quanto risparmierà chi affitta immobili con il canone concordato?. Quando scadranno i prossimi pagamenti per l'acconto e il saldo?.? In Breve Scadenze fissate per il versamento dell'acconto il 16 giugno e del saldo il 16 dicembre.. Aliquota base all'8,6 per mille con massimi comunali fino all'11,4 per mille.. Riduzioni fino al 50% per seconde case non affittate o in comodato d'uso.. Esenzioni previste per pensionati AIRE e immobili destinati a fini istituzionali o religiosi.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze introduce nuove regole per il calcolo dell’IMU nel 2026, puntando a una maggiore uniformità tra i diversi Comuni italiani attraverso la semplificazione del prospetto tributario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IMU 2026: nuove aliquote e sconti sulle seconde case

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