IMU 2026 | nuove regole per il calcolo e aliquote più uniformi

Da ameve.eu 23 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Nel 2026 entreranno in vigore nuove regole per il calcolo dell’IMU, con aliquote più uniformi. Le modifiche riguardano in particolare chi possiede una seconda casa, con variazioni nelle aliquote applicabili. Le norme prevedono anche la possibilità di ottenere un’esenzione totale per alcuni contribuenti iscritti all’AIRE, secondo specifici requisiti. Le nuove disposizioni saranno operative a partire dal prossimo anno.

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? Punti chiave Come cambieranno le aliquote per chi possiede una seconda casa?. Chi può ottenere l'esenzione totale grazie alle nuove norme AIRE?. Quanto risparmierà chi affitta immobili con il canone concordato?. Quando scadranno i prossimi pagamenti per l'acconto e il saldo?.? In Breve Scadenze fissate per il versamento dell'acconto il 16 giugno e del saldo il 16 dicembre.. Aliquota base all'8,6 per mille con massimi comunali fino all'11,4 per mille.. Riduzioni fino al 50% per seconde case non affittate o in comodato d'uso.. Esenzioni previste per pensionati AIRE e immobili destinati a fini istituzionali o religiosi.. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze introduce nuove regole per il calcolo dell’IMU nel 2026, puntando a una maggiore uniformità tra i diversi Comuni italiani attraverso la semplificazione del prospetto tributario. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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IMU 2026: nuove aliquote e sconti sulle seconde case

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