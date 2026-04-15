Con l’arrivo del 2026, si avvicinano le prime scadenze per il pagamento dell’IMU, l’imposta municipale sugli immobili. Sono previste novità riguardo alle modalità di calcolo e alle scadenze, mentre i contribuenti si preparano a rispettare le nuove disposizioni fiscali. L’attenzione si focalizza su come queste modifiche influenzeranno i pagamenti e le procedure da seguire per regolarizzare la propria posizione.

Con l’avvicinarsi delle prime scadenze fiscali del 2026, torna al centro dell’attenzione l’IMU, l’imposta municipale sugli immobili che interessa milioni di contribuenti italiani. Proprio in queste settimane cresce l’interesse su date di pagamento, modalità di calcolo e nuove regole, anche alla luce degli aggiornamenti sulle aliquote comunali e delle modifiche introdotte negli ultimi mesi. Per evitare errori e sanzioni, è fondamentale conoscere con precisione come funziona l’IMU 2026. Anche per il 2026 il calendario resta sostanzialmente invariato. Il pagamento è suddiviso in due rate principali: È comunque possibile versare l’imposta in un’unica soluzione entro il 16 giugno.🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - IMU 2026: scadenze, calcolo e novità per il pagamento dell’imposta

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